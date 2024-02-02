У Китаї стратили подружжя за вбивство малюків

У Китаї стратили подружжя, яке викинуло двох малюків із вікна багатоповерхівки. Суд довів, що вони інсценували випадкове падіння дітей з житлової вежі в мегаполісі Чунцін, бо хотіли створити нову сім'ю.

Про це пише державне інформаційне агентство Сіньхуа.

Чоловік Чжан Бо закрутив роман з дівчиною на ім'я Є Ченчен. Спочатку він приховував факт існування двох дітей від першого шлюбу, доки про це не дізналася його нова обраниця. Вона вважала дітей "перешкодою" для їхнього одруження та "тягарем для їхнього майбутнього спільного життя", стало відомо у суді. Жінка неодноразово закликала коханого вбити малюків і погрожувала порвати з ним, якщо він цього не зробить.

Після змови з Є в листопаді 2020 року Чжан викинув свою дворічну доньку та однорічного сина зі своєї квартири на 15-му поверсі, коли ті гралися біля вікна спальні. Подружжя засудили до страти ще у грудні 2021 році, проте виконали наказ суду 31 січня 2024 року.

Новина про їхню страту зібрала сотні мільйонів переглядів у китайській соціальній мережі Weibo, де це стало головною темою.

Дослідження, опубліковане в 2020 році, показує, що 68% громадян Китаю підтримують смертну кару.