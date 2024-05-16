На аеродромі Бельбек в Криму пролунали вибухи

На військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму в ніч на 16 травня здетонував головний склад ракетно-артилерійського озброєння.

Про це повідомив партизанський рух "АТЕШ".

Ввечері 15 травня в окупованому Криму пролунали потужні вибухи, зокрема в Севастополі та Євпаторії, повідомили Суспільному місцеві. Перед цим окупаційна влада оголосила повітряну тривогу. Згодом у Севастополі спрацювала російська ППО та було знищено кілька повітряних цілей.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" зі складу військових аеродрому Бельбек повідомили про влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння. За їх інформацією, там зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31, які російські військові використовували проти України. Також зафіксовані значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації.

Раніше, 14 березня, партизани "АТЕШа" повідомляли, що на склад проникли агенти руху.