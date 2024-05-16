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На війні в Україні РФ втратила 1520 військових за добу — Генштаб
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На війні в Україні РФ втратила 1520 військових за добу — Генштаб

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Генштаб ЗСУ втрати ворога, війна в Україні
Російський військовослужбовець в окупованому Донецьку, 13 червня 2022 року. Getty Images/Юрій Кадобнов

Станом на ранок 16 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 488 460 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1520 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 7529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин — 14538 (+30) од,
  • артилерійських систем — 12565 (+27) од,
  • РСЗВ — 1070 (+0) од,
  • засоби ППО — 798 (+0) од,
  • літаків — 351 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10028 (+13),
  • крилаті ракети — 2200 (+1),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17048 (+93) од,
  • спеціальна техніка — 2062 (+1).

Дані уточнюються.

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