На війні в Україні РФ втратила 1520 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 16 травня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 488 460 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1520 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 7529 (+19) од,
- бойових броньованих машин — 14538 (+30) од,
- артилерійських систем — 12565 (+27) од,
- РСЗВ — 1070 (+0) од,
- засоби ППО — 798 (+0) од,
- літаків — 351 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10028 (+13),
- крилаті ракети — 2200 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 17048 (+93) од,
- спеціальна техніка — 2062 (+1).
Дані уточнюються.