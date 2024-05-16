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Політики вітають Україну з Днем вишиванки та бажають перемоги
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Політики вітають Україну з Днем вишиванки та бажають перемоги

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Сьогодні, 16 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки. Українців вітають посли та політики союзницьких країн. Посадовці вдягли свої вишиті сорочки.

Президент Литви Гітанас Науседа та його дружина Діана виклали спільне фото у вишиванках.

"Кажуть, що вишиванка, частина національного костюма, має силу захищати від біди та приносити удачу. Нехай це допоможе наблизити перемогу!" — написав глава Литви. Він також привітав президента України Володимира Зеленського, позначивши в дописі.

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте вдягла вишиванку та написала: "Національне вбрання є символом гордості та гідності для українців, а також вираженням солідарності для тих, хто підтримує Україну в її боротьбі за свободу. Поки агресор руйнує міста та селища, він ніколи не зможе підкорити вільні народи та загасити їхній дух єдності".

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова опублікувала відеопривітання.

"Вишиванка — це не просто елемент одягу. Це символ, який упродовж століть уособлював дух українського народу. Це історія опору, коли її вдягали на знак протесту проти деспотичного радянського режиму. Сьогодні це нагадування про силу, коли ми об’єднані проти російської жорстокої агресії. У день, коли ми переможемо, я буду серед мільйонів людей в Україні, які вдягнуть вишиванку", — сказала Матернова.

Депутати парламенту також вдягли вишиванку і записали відеозвернення до українців:

"Члени всього британського парламенту сьогодні — сьогодні ми заявляємо про свою підтримку і солідарність з народом України у вашій битві за самовизначення та проти російського імперіалізму. І ми будемо з вами стільки, скільки потрібно для перемоги України", — сказала Надя Віттом.

Парламентар Клайв Льюїс додав, що якщо союзники не виграють війну в Україні, то ця війна прийде до Європи.

Депутат Сем Террі закликав до вилучення заморожених російських активів, які зберігаються по всій Європі.

Вілма Дамбраускене, посол з особливих доручень, голова офісу в Скоп’є Посольства Литви у Хорватії теж опублікувала фото у вишиванці та підписала: "Одягаючи вишиванку, ми об'єднуємося та славимо хоробрий та незламний український народ, який бореться за свободу проти жорстокої російської агресії".

Долучився до привітань посол США в Естонії Джордж Кент. Він та його дружина вдягли вишиванки. "День вишиванки підкреслює багату культурну спадщину та майстерність України, символізуючи міцний зв’язок між нашими народами", — ідеться в дописі американського посольства.

Команда Посольства Іспанії в Україні сфотографувалася у вишиванці.

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