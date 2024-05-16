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Вишили сорочки на засланні: історія родини Трачуків з Тернопільщини. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Вишили сорочки на засланні: історія родини Трачуків з Тернопільщини. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Родину Трачуків з Тернопільщини радянська влада в 50-х роках 20 століття виселила до Сибіру за участь у національно-визвольній боротьбі. Там, попри заборони та обмеження, жінки вишили сорочки собі та дітям. Тепер їх зберігають в обласному краєзнавчому музеї.

Про це Суспільному розповіла завідувачка сектору зберігання відділу фондів краєзнавчого музею Галина Завіша.

За її словами, в краєзнавчому музеї зберігають чотири вишиванки родини Трачуків — Марії та Дарії. Радянська влада виселила родину до Сибіру з дітьми.

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