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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії
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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

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Прапор Нової Зеландії
Прапор Нової Зеландії. AP

Влада Нової Зеландії ввела додаткові санкції щодо 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають військово-стратегічну підтримку вторгненню Росії в Україну.

Про це йдеться на сайті уряду.

"Росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, роблячи замах на її суверенітет і територіальну цілісність", — йдеться у заяві.

Як повідомили в МЗС Нової Зеландії, обмеження введені проти фізичних осіб і компаній, які причетні до передачі зброї з КНДР в Росію, а також іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги Москві.

Санкції також спрямовані проти тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей у Росію та на окуповані території України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, Росія прагне досягти своєї мети вторгнення в Україну, включаючи зусилля з підриву ідентичності України", — заявив Пітерс.

Після початку повномасштабного вторгнення Нова Зеландія ввела санкції щодо більш ніж 1700 фізичних та юридичних осіб, а також ряд торгових обмежень.

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