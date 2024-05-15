За цей день Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію – Зеленський

У середу, 15 травня, Силам оборони вдалося частково стабілізувати ситуацію на фронті.

Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що протягом усього дня відбуваються доповіді українських військових, Міністерства оборони.

“Постійна увага — фронту, усім районам бойових дій. Харківщина — райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ — тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України — усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють”, — сказав Зеленський.

Він подякував всім хто зараз на позиціях.

Зеленський розповів, що так само увага приділяється усім іншим напрямкам. Особливо це Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині.

“Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу”, — сказав президент.

Він додав, що результат залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани.

Зеленський також повідомив, що протягом дня були також доповіді щодо внутрішньої ситуації щодо безпеки та ліквідації наслідків російських ударів.

“Сьогодні — жорсткий удар по Херсону, російські авіабомби… Дніпро — російський ракетний удар… Харківщина, Миколаївщина, Сумщина… Сьогодні було багато роботи у наших рятувальників ДСНС України”, — відзначив президент.

Зеленський подякував рятувальникам за незмінну оперативність.