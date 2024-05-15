Новий уряд Португалії виступає за посилення санкцій проти Росії

Новий уряд Португалії зацікавлений у посиленні санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це у коментарі Reuters заявила міністерка екології та енергетики Марія да Грака Карвалью.

"Загалом уряд Португалії підтримує енергетичну політику Європейського Союзу, а саме заходи, спрямовані на забезпечення нашого стратегічного суверенітету... так само, як він виступає за посилення санкцій, щоб тиснути на Росію, щоб вона припинила вторгнення", — сказала міністерка.

Водночас вона відмовилася конкретно коментувати попередню версію 14-го пакету санкцій, яку має офіційно оформити Комісія, а потім схвалити всі країни-члени в Раді.

Очікується, що в наступному пакеті санкцій Єврокомісії вперше будуть запропоновані обмеження на російський скраплений природний газ (СПГ), включаючи заборону на перевантаження в ЄС, йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство.

Це не заборонить напряму імпорт російського СПГ до блоку, але заборонить надання послуг з перезавантаження потужностями ЄС для перевантаження російського СПГ до третіх країн.

Правоцентристський уряд меншості прийшов до влади минулого місяця після незначної перемоги на виборах 10 березня, які поклали край восьми рокам правління соціалістів.