Ветеран кримськотатарського національного руху Рустем Усеїнов два з половиною роки живе у вагончику поблизу місця, де раніше був його власноруч споруджений дім. Будинок зруйнували росіяни 24 листопада 2021 року. Чоловік не встиг оформити самобуд неподалік Судака до російської окупації, не вийшло й після 2014 року. Останні 10 років у Криму він порівнює з подіями 80-річної давнини, коли кримських татар насильницьки депортували з рідної землі.

Чоловік показує вагончик, в якому оселився після того, як зруйнували його будинок. Провів газ, поставив плитку. Заварює каву.

"Два роки я жив на вулиці, в наметі. Він вигорів за два роки на сонці і його вітром розірвало. Тож перейшов у вагончик", — розповідає Рустем-ага.

Вагончик він поставив неподалік місця, де 19 років стояв його власноруч збудований дім. 24 листопада 2021 року Усеїнов пам'ятає в подробицях. Саме того дня не стало його будинку. Сам чоловік лежав у лікарні з пневмонією.

"Стало на душі неспокійно, думаю, поїду, подивлюся. Приїхав, а в дворі повно автоматників, інспектори якісь з паперами. Я спитав: "Що ви робите?" — "Ось, ми приїхали будинок зносити!" — зі сльозами на очах згадує чоловік.

Усеїнова змусили власноруч відчинити двері, аби окупанти винесли весь крам. Каже, з речей майже нічого не встиг забрати. У нього стався серцевий напад, швидка повезла в лікарню. Наступного дня побачив купу будівельного сміття — все, що лишилося від двох десятків років його життя. Витрати на знесення його будинку окупанти вирахували з пенсії чоловіка.

Про депортацію 1944 року, втрачений вдруге рідний дім та боротьбу за Крим Рустем Усеїнов розповів Суспільне Крим.