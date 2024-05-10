П'ять країн ЄС посилять контроль за дотриманням санкцій проти РФ

П'ять країн Європейського союзу 10 травня підписали у Вільнюсі угоду, яка посилить моніторинг санкцій ЄС щодо Росії.

Як повідомляє Yle, угоду підписали Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія та Польща.

Від Фінляндії документ підписав генеральний директор митниці Самі Ракшит.

У пресрелізі фінської митниці йдеться про те, що зовнішні кордони ЄС відіграють ключову роль у запобіганні обходу санкцій.

"Підписавши сьогодні угоду, ми хочемо показати іншим країнам та компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій та зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", – сказав Ракшит.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого 2024 року Європейський Союз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ.