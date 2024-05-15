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Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі
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Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі

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Зеленський
Володимир Зеленський. Володимир Зеленський/Facebook

Президент Володимир Зеленський провів щоденний селектор щодо ситуації на фронті і доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі заплановані на найближчі дні.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

На селекторі насамперед обговорили ситуацію на Харківщині та забезпечення Сил оборони України.

Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича.

"На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який ухвалює всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі ймовірні кроки противника. Олександр Сирський регулярно доповідає Президентові про ситуацію", — зазначив Никифоров.

Зеленський також дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення.

Раніше іспанські ЗМІ повідомили, що Президент України Володимир Зеленський скасував свій візит до Іспанії, запланований на п'ятницю, 17 травня. Скасовано також візит до Португалії.

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