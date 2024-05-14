Понад сотню людей затримали в Італії у межах операції проти мафії

Італійська поліція 14 травня провела масштабну операцію проти впливового клану мафії "Ндрангета": понад 100 людей затримали.

Про це повідомляє ANSA.

Зазначається, що загалом під підозру поліції потрапило 142 особи: більшість з них затримали, 20 підозрюваних були поміщені під домашній арешт, ще 12 осіб зобов'язали проживати в певному районі.

Підозрюваним висунули обвинування зокрема у зв'язках з мафією та злочинній змові з метою торгівлі наркотиками з використанням методів мафії.

Одним із підозрюваних виявився працівник італійської фінансової поліції. Його відсторонили від посади.

Ндрангета — велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується в Калабрії — найбіднішій провінції Італії. Ндрангета є однією з найбільш владних злочинних організацій у світі: дослідний інститут Eurispes оцінює її доходи за 2007 рік у 47 млрд євро. Угруповання здійснює діяльність як у нелегальній сфері (торгівля наркотиками, ядерними матеріалами, нелегальний рух капіталу), так і в легальній (будівництво, ресторанний бізнес, роздрібна торгівля).