Поліція Іспанії у грудні 2021 року арештувала 61-річного боса сицилійської мафії Джоакіно Ґамміно, який два десятки років переховувався від правоохоронців. У цьому їй допомогло те, що Ґамміно випадково помітили на фото у Google Street View.

Про подробиці арешту 5 січня повідомило італійське видання La Repubblica.

На батьківщині Ґамміно звинувачують в убивстві перехожого, якого той сплутав із членом ворожого мафіозного клану "Коза Ностра", у 1989 році. У 1998 році мафіозі втік до Барселони, де його арештували й екстрадували назад до Італії, де й арештували.

У червні 2002 року Ґамміно утік під час знімкування фільму у в’язниці, де він чекав на рішення суду. Як саме мафіозі це вдалося — достеменно невідомо, але відтоді італійські правоохоронці не могли його знайти. У 2014 році Європол видав ордер на арешт Ґамміно.

Зрештою італійські правоохоронці натрапили на фото у Google Street View, на якому зображені двоє чоловіків біля овочевої крамниці El Huerto de Manu ("Сад Ману") в Галапагарі, що в передмісті Мадрида. Один із чоловіків нагадував Ґамміно, що дало слідству зачіпку.

Прослуховувати телефон Ґамміно правоохоронці не могли, бо той давно не телефонував в Італію — та й El Huerto de Manu зачинилася у 2014 році. Але поліція виявила неподалік ресторан La Cocina de Manu ("Кухня Ману"), у Facebook-профілі якого було фото кухаря — мафіозі Ґамміно з характерним шрамом зліва на підборідді. Крім того, в меню ресторану знайшлася "Страва із Сицилії".

Ґамміно арештували ще 17 грудня 2021 року, але подробиці стали відомі лише зараз. За даними La Repubblica, у момент затримання мафіозі вигукнув: "Як ви мене знайшли? Я десять років не телефонував сім’ї". Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

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