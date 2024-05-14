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Серед Праведників народів світу 2659 українців — Зеленський
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Серед Праведників народів світу 2659 українців — Зеленський

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Бабин Яр
Бабин Яр. Фото УНІАН

Сьогодні, 14 травня, День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Серед Праведників народів світу 2659 українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Кожна така історія – це врятоване людське життя та особиста перемога конкретної людини над злом нацизму. У найтемніших обставинах, коли наші люди ще не могли знати, коли закінчиться війна, вони не зраджували найкращого, що є в серці кожного. Ризикуючи собою, вони рятували тих, кому нацисти несли загибель", — сказав він.

За словами президента, в Україні пам'ятають і шанують цю сміливість та людяність.

"Україна наслідує серця, які залишалися на боці добра та перемогли, і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненависть ХХ століття й несе війни іншим народам. Життя переможе!" — сказав він.

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