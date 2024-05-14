Серед Праведників народів світу 2659 українців — Зеленський

Сьогодні, 14 травня, День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Серед Праведників народів світу 2659 українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Кожна така історія – це врятоване людське життя та особиста перемога конкретної людини над злом нацизму. У найтемніших обставинах, коли наші люди ще не могли знати, коли закінчиться війна, вони не зраджували найкращого, що є в серці кожного. Ризикуючи собою, вони рятували тих, кому нацисти несли загибель", — сказав він.

За словами президента, в Україні пам'ятають і шанують цю сміливість та людяність.

"Україна наслідує серця, які залишалися на боці добра та перемогли, і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненависть ХХ століття й несе війни іншим народам. Життя переможе!" — сказав він.