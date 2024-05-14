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Британія вперше застосувала 3D-принтер для друку запчастин до техніки у польових умовах
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Британія вперше застосувала 3D-принтер для друку запчастин до техніки у польових умовах

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Виготовлення запчастин за допомогою 3D-принтера у польових умовах. Міноборони Великої Британії

Армія Великої Британії використала 3D-принтер для виготовлення запасних частин для транспортних засобів та бойової техніки під час навчань НАТО Steadfast Defender у Європі.

Про це повідомило Міноборони Британії.

"Використання армією в польових умовах як металевих, так і пластикових мобільних принтерів, які можна легко перевозити з одного місця в інше, — це перший випадок у світі, коли ця технологія була використана військовими за безпосередньої підтримки великомасштабних навчань НАТО", — йдеться у повідомленні.

За даними британського Міноборони, за допомогою такого 3D-принтера можна виготовити металеві деталі у кузові вантажівки менш ніж за годину. Це дозволяє заощадити транспортні витрати та час, оскільки деталі не потрібно надсилати на ремонт.

Технологія працює з допомогою використання комп'ютерного проєктування. Металевий порошок, такий як мідь, алюміній або сталь, пропускається через спеціальну насадку зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, тоді як механічна рука формує компонент, створюючи об'єкт по одному шару за раз. Після виготовлення деталь піддається термообробці, фрезеруванню та чистовій обробці.

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