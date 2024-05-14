Частково зруйнований міст у Балтиморі знесли контрольованим вибухом

Частина зруйнованого мосту в американському місті Балтиморі у штаті Меріленд була навмисно знесена контрольованим вибухом. Це звільнило шлях для повного відновлення судноплавства одним із найбільш завантажених морських шляхів у США.

Про подію пише ВВС.

Влада заявила, що знесення пройшло за планом.

Офіційні особи заявили, що використовували контрольовану детонацію, щоб зробити точний підрив.

Порт, який обробляє різноманітні вантажі та є найбільш завантаженим у США для перевезень автомобілів, був закритий після аварії.

Влада штату Меріленд підрахувала, що відновлення мосту коштуватиме до 1,9 мільярда доларів і займе понад чотири роки.

Міністр транспорту Піт Буттігіг заявив BBC минулого тижня, що закриття мосту вплинуло на ланцюги поставок.

26 березня контейнеровоз під прапором Сінгапуру врізався в опору мосту. Пожежна служба Балтімора повідомила, що у воду впали близько 20 людей. Шість членів будівельної бригади, яка працювала на проїжджій частині, загинули.