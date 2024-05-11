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Євросоюз погодив гарантії безпеки для України — Welt am Sonntag з посиланням на проєкт документа
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Євросоюз погодив гарантії безпеки для України — Welt am Sonntag з посиланням на проєкт документа

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Євросоюз погодив гарантії безпеки для України — Welt am Sonntag
Прапор ЄС. Getty Images

Німецький щотижневик Welt am Sonntag повідомив, що Євросоюз погодив гарантії безпеки для України. Про це йдеться у проєкті документа, узгодженого на рівні послів країн ЄС, яке видання отримало у своє розпорядження. Наразі, за даними щотижневика, проєкт договору ще узгоджується Європейською службою зовнішніх зв'язків та урядом у Києві.

Про це йдеться у статті Welt am Sonntag, оприлюдненій у суботу, 11 травня.

Згідно з інформацією Welt am Sonntag, відповідальні посли 27 держав-членів Союзу нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом “конфіденційно”, який зараз обговорюється між Європейською службою зовнішніх дій та урядом у Києві.

Зазначається, що гарантії безпеки для України передбачають політичну, військову та економічну допомогу. Згідно з проєктом договору, Брюссель гарантує Києву негайні консультації в разі нових нападів на Україну. Однак це виключає безпосередню участь військових ЄС разом із українськими у бойових діях проти Росії, пише видання.

Водночас, як пише Welt am Sonntag, ЄС обіцяє Україні подальше постачання летальних і нелетальних озброєнь, навчання солдатів, сприяння в реформуванні силових структур, розмінуванні місцевості та співпрацю у відбитті гібридних загроз і кібератак. Євросоюз також зобов'язується масштабно підтримувати Україну в справі відновлення інфраструктури.

Як пише видання, Європейський Союз хоче взяти перед Україною широкі зобов'язання щодо безпеки в її захисті від Росії не пізніше початку липня.

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