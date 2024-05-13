Ексміністра економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва засудили до 24 років ув'язнення у справі про жорстоке вбивство дружини.

Трансляцію засідання вів Верховний суд Казахстану.

Як передає “Новая газета Европа”, під час суду батько Салтанат Нукенової Амангельди Нукенов заявив, що Бішимбаєв заслуговує на довічний термін за вбивство його дочки.

Суд довів, що в ніч із 8 на 9 листопада 2023 року Бішимбаєв близько восьми годин бив свою дружину Салтанат Нукенову.

За словами сторони обвинувачення, під час сварки п'яний Бішимбаєв у ресторані, де подружжя займало одну з VIP-кабінок, бив дружину кулаками по голові, штовхав ногами і душив до втрати свідомості. Жінка померла, а колишній міністр не викликав швидку кілька годин.

Як пише "Медуза", на кадрах із камер відеоспостереження в ресторані, які показали в суді, видно, що Салтанат кілька разів падала, поки Бішимбаєв завдавав їй ударів. Від одного з ляпасів Салтанат вдарилася головою об стіну. На записі знято, як Бішимбаєв, намагаючись підняти дружину, грубо тягне її за волосся — спочатку до туалету, а звідти у VIP-кабінку.

За словами Бішимбаєва зранку, опинившись у VIP-кабінці, Салтанат лягла на диван і заснула. Він накрив її піджаком і ліг поруч. Пізніше, залишивши дружину у VIP-кабінці, Бішимбаєв вирушив займатися своїми справами.

Ввечері Бішимбаєв перевірив стан своєї дружини, яка все ще залишалася у VIP-кабінці ресторану. Виявивши, що в неї холодне обличчя і холодне тіло, він сказав двоюрідному братові, щоб той викликав швидку. Лікарі, які приїхали о 20:03, констатували смерть Салтанат.

У медичному протоколі огляду, зачитаному на суді, йдеться про те, що на тілі та голові жінки було безліч саден і синців. Експертиза дійшла висновку, що смерть Салтанат настала внаслідок "закритої черепно-мозкової травми, що супроводжується гострою субдуральною гематомою". Це випливає з висновку, зачитаного адвокатом потерпілої сторони на суді. Травма зумовила порушення, а потім і припинення функцій центральної нервової системи, а також зупинку серцевої діяльності та дихання.

Судмедексперт, який виступив на одному із засідань, вважає причиною смерті Салтанат усі травми, завдані їй, у сукупності. Більшість із них, за його висновком, були отримані через удари; крім того, він виявив на шиї Салтанат сліди удушення. Експертиза також зазначала, що на тілі загиблої не було ознак, характерних для падіння.

Згідно зі свідченнями брата Салтанат, Бішимбаєв регулярно бив дружину. Сам чиновник також підтвердив на суді, що застосовував насильство до дружини. При цьому він відмовився визнавати себе винним в умисному вбивстві.

Убивство Салтанат Нукенової спричинило масові протести в Казахстані з вимогою посилити безпеку жінок і дітей. Через це зокрема президент Токаєв підписав закон про криміналізацію домашнього насилля, який також називають "законом Салтанат".

Куандик Бішимбаєв із 2001 до 2019 року працював на різних посадах в уряді та державних компаніях. У 2016 році був міністром національної економіки, а також балотувався в Мажліс Парламенту від керівної партії “Нур Отан”. У 2017 році був заарештований за фактом отримання хабарів в особливо великому розмірі, привласнення і розтрати. У 2018 році отримав десятирічний термін із конфіскацією майна і довічним позбавленням права обіймати державні посади, але вже у 2019 році вийшов за умовно-достроковим звільненням. У листопаді 2023 року був заарештований за звинуваченням у вбивстві дружини.