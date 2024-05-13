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Зеленський обговорив оборонну допомогу для України з прем'єрами Швеції та Люксембургу
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Зеленський обговорив оборонну допомогу для України з прем'єрами Швеції та Люксембургу

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Зеленський обговорив оборонну допомогу для України з прем'єрами Швеції та Люксембургу
Зеленський обговорив оборонну допомогу для України з прем'єрами Швеції та Люксембургу. ОПУ

Президент України Володимир Зеленський телефоном обговорив оборонну допомогу для України з премʼєр-міністрами Швеції та Люксембургу Ульфом Крістерссоном і Люком Фріденом.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 13 травня.

“Розповів про нагальні потреби України, особливо щодо систем ППО. Дякую за підтримку та підготовку нових рішень”, — зазначив Зеленський.

Він додав, що Швеція та Люксембург візьмуть участь у Саміті миру, який є першою можливістю напрацювати основу для відновлення повної сили міжнародного права.

Зеленський подякував Крістерссону і Фрідену за готовність разом наближати справедливий мир.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський найближчими днями відвідає Мадрид, щоб разом з прем'єр-міністром Педро Санчесом підписати двосторонню безпекову угоду між Іспанією та Україною.

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