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Обвал багатоповерхівки у Бєлгороді: по будинку влучив російський боєприпас — СІТ
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Обвал багатоповерхівки у Бєлгороді: по будинку влучив російський боєприпас — СІТ

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Бєлгород, вибух
Зруйнований під'їзд багатоповерхівки у Бєлгороді 12 травня 2024 року. Telegram / Astra

Обвал підʼїзду багатоквартирного будинку в російському місті Бєлгороді спричинив не український, а російський боєприпас.

Таку думку висловив співзасновник команди розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв.

Він зазначив, що розслідувачі вивчивши і проаналізувавши візуальні матеріали, дійшли висновку, що з великою ймовірністю приліт по будинку стався з північного сходу.

"Схиляємося до того, що це була зенітна керована ракета від російського комплексу ППО, або позаштатний сход фугасної авіабомби (ФАБ) із універсального модуля планерування та корекції (УМПК). Версія про те, що ракета від української "Точки-У" могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб ударити з цього боку будинку, здається нам малоймовірною", — сказав Левієв.

За його словами, незрозумілим наразі є те, який саме боєприпас завдав таких руйнувань, влучивши по будинку з північного сходу, але однією з найбільш очевидних версій є влучання зенітної керованої ракети, наприклад, від комплексу С-300.

"Характерних слідів розльоту уламків може бути не видно через масштаби обвалення. Ми припускаємо, що бойової частини такої ракети може виявитися достатньо для обвалення підʼїзду", – пояснив розслідувач.

Ще одна досить очевидна версія, за словами Левієва, — позаштатне сходження ФАБ-250 або ФАБ-500 з УМПК.

"Немає жодних сумнівів, що фугасна бойова частина може заподіяти такі масштабні руйнування, при цьому не рідкісні випадки падіння авіабомб на Бєлгород і область. На користь цієї версії говорить те, що незадовго до вибуху повідомлялося про пуск авіабомб по Харківській області", – сказав він.

У Бєлгороді обвалилися десять поверхів під'їзду житлового будинку на вулиці Щорса. Що стало причиною обвалення – невідомо. Влада РФ звинувачує в обстрілі українських військових. У ЦПД РНБО зазначили, що це міг бути підрив або побутовий вибух, який РФ може використати як провокацію.

За даними МНС РФ, унаслідок руйнування підʼїзду багатоповерхового будинку загинуло 15 людей, серед них двоє дітей.

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