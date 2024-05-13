Новим командувачем ОТУВ "Харків" став Михайло Драпатий

В оперативно-тактичному угрупованні військ ОТУВ "Харків" замінили командувача — ним став заступник начальника Генштабу ЗСУ Михайло Драпатий.

Це підтвердили Суспільному джерела у Генштабі.

Драпатий замінить Юрія Галушкіна, який став командувачем ОТУВ "Харків" на початку квітня 2024 року.

Коли почалась російська збройна агресія проти України, Драпатий був командиром 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади (в/ч А2167, м. Біла Церква). Вже в середині квітня 2014-го 72 ОМБр у повному складі перебувала на Сході України і була готова до виконання бойових завдань.

Під командуванням Драпатого 2-гий батальйон 72-ї ОМБр у травні 2014 увійшов у Маріуполь на бронетехніці для посилення підрозділів.

У серпні 2016-го Драпатого призначили командиром 58 окремої мотопіхотної бригади (зі штабом у Конотопі на Сумщині), яка на той час виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області. Від липня 2017 року він безпосередньо в зоні проведення АТО керував діями 58 ОМПБр в районі Бахмутської траси.

У серпні 2019 року 58 бригада отримала іншого командира. Сам Драпатий розпочав дворічне навчання слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

До січня Драпатий 2024 року очолював оперативне угруповання "Херсон". Він відомий як один із командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генштабу ЗСУ.

Лицар орденів Богдана Хмельницького та “Народний Герой України”.

Оперативно-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків" — це об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Було створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі.