Вторгнення РФ в Україну та погіршення відносин Москви із Заходом серйозно обмежили діяльність Газпрому і завдали у 2023 році збитків у 6,9 мільйона доларів США.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що російський газовий монополіст Газпром отримав найбільший річний збиток за останні 25 років. Торік прибутки Газпрому впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку у розмірі близько 629 мільярдів рублів (6,9 мільйона доларів США).

"Російське вторгнення в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин Росії із Заходом серйозно обмежили діяльність Газпрому. Нездатність Газпрому повністю переорієнтувати свій експорт і відмовитися від залежності від європейських ринків, ймовірно, надалі обмежуватиме його прибутки щонайменше до 2030 року", – йдеться у звіті.

За словами аналітиків, хоча Газпром зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, вони, ймовірно, становитимуть лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

"Дуже ймовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нових експортних інфраструктурних об’єктів, таких як газопровід "Сила Сибіру 2", – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що високе оподаткування прибутків Газпрому у 2022 та 2023 роках майже напевно зменшило здатність і стимули для компанії інвестувати в експансію на альтернативні ринки. Торік Газпром сплатив до російського бюджету приблизно 2,5 трильйона рублів (28 млн доларів США), що становить близько 9% від загальних державних доходів.

"Російський уряд планує і надалі збільшувати податкове навантаження на Газпром у 2024 році, що, ймовірно, вплинуло на рішення компанії скоротити свої інвестиції на цей рік приблизно на 15%", – йдеться у звіті.