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VSquare: Угорщина створює в Африці центр розвідки
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VSquare: Угорщина створює в Африці центр розвідки

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Віктор Орбан посміхається
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Getty Images

Син прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана — Гаспар Орбан — активно залучений до участі Будапешта у військовій місії у Чаді. Це викликало подив у союзників Угорщини в НАТО та ЄС.

Про це пише європейське видання VSquare.

Представник із Центральної Європи, який відповідає за питання безпеки, висловив занепокоєння, стверджуючи, що заявлені цілі місії в Чаді, такі як боротьба з тероризмом та контроль над міграцією, швидше за все, є прикриттям.

Він також висловив побоювання щодо можливого створення Угорщиною військового розвідувального центру у Чаді, який може слугувати інтересам Росії.

"Ми чули, що уряд Угорщини має намір створити центр військової розвідки в Чаді, що нас хвилює. Після смерті Пригожина та розпаду групи Вагнера Росія втратила певний вплив в Африці. Ми боїмося, що цей угорський військовий розвідувальний центр потенційно може служити російським інтересам, і я підозрюю, що кремлівські чиновники, такі як Сергій Лавров, заохочували угорців до цього. Якщо Росія піде на ескалацію конфлікту в найближчі роки, ми очікуємо, що він буде багатогранним, і, ймовірно, також буде залучено Африку та міграцію", – пояснив чиновник.

Високопоставлений дипломат ЄС у Будапешті зазначив, що угорський уряд залишається прихильним відправити 200 своїх солдатів до Чаду.

Як пише видання, кілька представників НАТО та ЄС підкреслили, що запланована угорська місія не пов’язана ні з НАТО/ЄС, ні з ООН і не координується в рамках альянсу НАТО.

"Це безумовно незвичайна місія, яка не служить жодним інтересам Угорщини, якщо це не схема для якогось друга-олігарха, щоб отримати вигоду та відплатити Путіну. Інакше це буде марна трата ресурсів і невиправдано небезпечно", — сказав один із посадовців НАТО.

США та їхні союзники були змушені вивести війська із низки африканських країн після переворотів, у результаті яких до влади в Ніґері прийшла військова хунта. Окрім майбутнього відходу з Ніґеру, американські війська також залишили Чад, тоді як французькі сили були вигнані з Малі та Буркіна-Фасо.

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