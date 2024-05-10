Протести фермерів у Варшаві: мітингарі вимагають скасувати "зелений курс" ЄС

Багато тисяч польських фермерів із профспілки "Солідарність" зібралися на Замковій площі у Варшаві. Вони виступають проти зеленої політики ЄС. Там також є прихильники теперішньої опозиції, які проти прем'єра Дональда Туска.

Про це пишуть кореспонденти Onet, RMF та "Радіо Свобода".

За оцінками Onet, до протесту приєдналися 25-30 тисяч людей. За оцінками варшавського Бюро безпеки — приблизно 30-35 тисяч осіб. Серед них були опозиційні політики, зокрема лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський. "ПіС" була керівною партією з 2015 року й минулоріч не змогла сформувати коаліційну більшість після виборів до парламенту.

"Нехай Брюссель їсть хробаків, ми віддаємо перевагу свинячій відбивній та картоплі", – йшлося на одному з банерів протестувальників. А на окремих плакатах були гасла проти прем'єра Туска.

Перед будівлею Сейму пройшла демонстрація, учасники якої виступають проти Green Deal ЄС. Спікер Сейму Шимон Головня вийшов до делегації протестувальників.

Напередодні речник сільськогосподарської профспілки "Солідарність" (Solidarność) Адріан Вавжиняк заявив, що рішення, які вже ухвалила Європейська комісія, не задовольняють фермерів. Ідеться про призупинення діяльності, пов’язаної із Зеленою угодою, на рік. Як кажуть протестувальники, так зробили для виборів до Європейського парламенту, і після них за рік Зелена угода все одно буде діяти.

Вавжиняк додав: члени профспілки хочуть показати, що Зелена угода стосується не тільки сільського господарства, а й усієї економіки, а також потребує домогосподарств і витрат, пов’язаних із її впровадженням. Вона нібито зачепить кожного поляка.

Під час протесту фермери збирають підписи під петицією, щоби провести референдум щодо кліматичної політики.

29 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне", звільнивши весь кордон, блокада якого для українських вантажівок тривала з листопада 2023-го, а потім з лютого 2024 року.