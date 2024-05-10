НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Протести фермерів у Варшаві: мітингарі вимагають скасувати "зелений курс" ЄС
ПОЛЬЩААГРОНОВИНИФермерствоПРОТЕСТИЄССвітПодії

Протести фермерів у Варшаві: мітингарі вимагають скасувати "зелений курс" ЄС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
протести у Варшаві 10 травня
Профспілка "Солідарність" та польські фермери протестують проти Європейського зеленого курсу у Варшаві, Польща, 10 травня 2024 року. REUTERS/Kuba Stezycki

Багато тисяч польських фермерів із профспілки "Солідарність" зібралися на Замковій площі у Варшаві. Вони виступають проти зеленої політики ЄС. Там також є прихильники теперішньої опозиції, які проти прем'єра Дональда Туска.

Про це пишуть кореспонденти Onet, RMF та "Радіо Свобода".

За оцінками Onet, до протесту приєдналися 25-30 тисяч людей. За оцінками варшавського Бюро безпеки — приблизно 30-35 тисяч осіб. Серед них були опозиційні політики, зокрема лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський. "ПіС" була керівною партією з 2015 року й минулоріч не змогла сформувати коаліційну більшість після виборів до парламенту.

"Нехай Брюссель їсть хробаків, ми віддаємо перевагу свинячій відбивній та картоплі", – йшлося на одному з банерів протестувальників. А на окремих плакатах були гасла проти прем'єра Туска.

Перед будівлею Сейму пройшла демонстрація, учасники якої виступають проти Green Deal ЄС. Спікер Сейму Шимон Головня вийшов до делегації протестувальників.

Напередодні речник сільськогосподарської профспілки "Солідарність" (Solidarność) Адріан Вавжиняк заявив, що рішення, які вже ухвалила Європейська комісія, не задовольняють фермерів. Ідеться про призупинення діяльності, пов’язаної із Зеленою угодою, на рік. Як кажуть протестувальники, так зробили для виборівВибори до ЄК пройдуть у різних країнах ЄС 6-9 червня. У Польщі 9 червня обиратимуть 53 депутатів до Європейського парламенту, і після них за рік Зелена угода все одно буде діяти.

Вавжиняк додав: члени профспілки хочуть показати, що Зелена угода стосується не тільки сільського господарства, а й усієї економіки, а також потребує домогосподарств і витрат, пов’язаних із її впровадженням. Вона нібито зачепить кожного поляка.

Під час протесту фермери збирають підписи під петицією, щоби провести референдум щодо кліматичної політики.

29 квітня польські фермери припинили блокування вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне", звільнивши весь кордон, блокада якого для українських вантажівок тривала з листопада 2023-го, а потім з лютого 2024 року.

Топ дня
Київ, війна
РФ розпочала наступ на Харківщині та хоче створити 10-кілометрову буферну зону на прикордонні. 807 день війни. Онлайн Важливо
Павлюк
Критична фаза війни настане в найближчі два місяці — командувач Сухопутних військ ЗСУ
Ситуація в енергосистемі є непростою, є графіки погодинного відключення Міненерго
Заступник міністра енергетики: ситуація в енергосистемі залишається непростою, є графіки погодинного відключення
Президентка Словаччини Зузана Чапутова
"Везу добрі новини про допомогу": До Києва прибула президентка Словаччини
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела
Атака на НПЗ у Калузькій області РФ — це спецоперація ГУР — джерела

Вибір редакції
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Дізнайтесь більше
Акції росіян у світі з нагоди 9 травня
День перемоги над нацизмом у Європі: проросійські марші та акції українців
Шеврон солдата армії РФ, російського дезертира затримали в Польщі
Російський військовий втік до Польщі
Польські літаки були в небі в атаку на Украхні 8 травня
Польща підняла авіацію під час масованої атаки на Україну 8 травня
Польща
У залі засідання Кабміну Польщі виявили прослушку — міністерство координації спецслужб
На початок