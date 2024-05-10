Папа Римський закликав італійців народжувати більше дітей

Папа Римський Франциск закликав італійців народжувати більше дітей, оскільки Європа потерпає від падіння народжуваності.

Про це пише Independent.

Повідомляється, що у п'ятницю, 10 травня, Папа закликав до довгострокової політики допомоги сім'ям і попередив, що демографічна криза в країні загрожує майбутньому.

“Кількість народжених є першим показником надії народу. Без дітей і молоді країна втрачає прагнення до майбутнього”, — сказав Франциск на щорічній зустрічі груп, які виступають на підтримку сім’ї.

Франциск закликав до довгострокових політичних стратегій і політики, щоб заохочувати пари мати дітей, включно з припиненням нестабільних трудових контрактів і перешкод для купівлі житла. А також щоб жінкам не доводилося вибирати між материнством і кар’єрою.

“Проблема нашого світу не в тому, що діти народжуються. Це егоїзм, споживацтво та індивідуалізм, які роблять людей насиченими, самотніми та нещасними”, — сказав Франциск.

Папа назвав сучасний рівень народжуваності "демографічною зимою", з якою стикаються багато промислово розвинутих країн.

Як відзначає видання, рівень народжуваності в Італії є одним з найнижчих у світі. Він неухильно знижується протягом приблизно 15 років та досяг рекордно низького рівня минулого року, коли в країні народилося 379 000 дітей.

Маючи потужну підтримку Ватикану, уряд прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні розгорнув кампанію щодо заохочення народжуваності — щонайменше 500 000 дітей на рік до 2033 року. Це темпи, які, на думку демографів, необхідні, щоб запобігти краху економіки під тягарем старіння населення в Італії.