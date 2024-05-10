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Папа Римський закликав італійців народжувати більше дітей
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Папа Римський закликав італійців народжувати більше дітей

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Папа Римський закликав італійців народжувати більше дітей
Папа Римський Франциск. AP

Папа Римський Франциск закликав італійців народжувати більше дітей, оскільки Європа потерпає від падіння народжуваності.

Про це пише Independent.

Повідомляється, що у п'ятницю, 10 травня, Папа закликав до довгострокової політики допомоги сім'ям і попередив, що демографічна криза в країні загрожує майбутньому.

“Кількість народжених є першим показником надії народу. Без дітей і молоді країна втрачає прагнення до майбутнього”, — сказав Франциск на щорічній зустрічі груп, які виступають на підтримку сім’ї.

Франциск закликав до довгострокових політичних стратегій і політики, щоб заохочувати пари мати дітей, включно з припиненням нестабільних трудових контрактів і перешкод для купівлі житла. А також щоб жінкам не доводилося вибирати між материнством і кар’єрою.

“Проблема нашого світу не в тому, що діти народжуються. Це егоїзм, споживацтво та індивідуалізм, які роблять людей насиченими, самотніми та нещасними”, — сказав Франциск.

Папа назвав сучасний рівень народжуваності "демографічною зимою", з якою стикаються багато промислово розвинутих країн.

Як відзначає видання, рівень народжуваності в Італії є одним з найнижчих у світі. Він неухильно знижується протягом приблизно 15 років та досяг рекордно низького рівня минулого року, коли в країні народилося 379 000 дітей.

Маючи потужну підтримку Ватикану, уряд прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні розгорнув кампанію щодо заохочення народжуваності — щонайменше 500 000 дітей на рік до 2033 року. Це темпи, які, на думку демографів, необхідні, щоб запобігти краху економіки під тягарем старіння населення в Італії.

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