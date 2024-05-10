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"Рідні майже рік не знали, що я на фронті": історія військовослужбовця 128 бригади ТрО Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Рідні майже рік не знали, що я на фронті": історія військовослужбовця 128 бригади ТрО Дніпра. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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До початку повномасштабної війни Максим працював у відділенні пошти. Після мобілізації, з весни 2022 року, він служить у 128 бригаді ТрО Дніпра, про що його рідні не знали майже рік.

Під час виконання бойового завдання боєць разом з побратимами взяв у полон росіянина, аби обміняти його на українських військових. Детальніше про це чоловік розповів в інтерв`ю Суспільному.

Максим каже: записуватися в ТрО прийшов разом з братом. Брата забрали через два тижні, а його — згодом. Потрапив спочатку на навчання, а потім в Харківську тероборону, згодом перевели до 128 бригади ТрО, де зараз служать разом.

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