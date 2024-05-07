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"Моя боєздатність вже не та": історія військовослужбовця з Сум, який роздає повістки. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Моя боєздатність вже не та": історія військовослужбовця з Сум, який роздає повістки. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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До червня 2023 року Олег Кудлай служив у складі 92 окремої штурмової бригади. Після поранення військово-лікарська комісія визнала чоловіка обмежено придатним. Нині він військовослужбовець територіального центру комплектування. Про вручення повісток, своє поранення й подальші плани розповів кореспондентам Суспільного.

Олег Кудлай на блокпостах перевіряє документи та вручає повістки. На останнє люди реагують по-різному, розповідає чоловік: "Буває агресивно реагують, буває добре реагують, як у людини все добре: він не ухиляється, їде через блокпост, показує всі документи. Деякі втікають, деякі викликають на себе агресію. Кажуть: ви не військовослужбовець, ТЦК – це приватна контора і таке подібне".

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