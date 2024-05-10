ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку у вигляді застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату Андрієві Клочку, підозрюваному у незаконному збагаченні.

Про це йдеться у повідомленні САП.

"10 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", — йдеться у повідомленні.

На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного — до 10 липня 2024 року.

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у незаконному збагаченні на суму 11 млн гривень чинного народного депутата України. Йому повідомили про підозру. За даними джерел Суспільного в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка.

Клочко — член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.