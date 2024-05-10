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ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку у вигляді застави
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ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Клочку у вигляді застави

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Нардеп Андрій Клочко
Нардеп Андрій Клочко. Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату Андрієві Клочку, підозрюваному у незаконному збагаченні.

Про це йдеться у повідомленні САП.

"10 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн", — йдеться у повідомленні.

На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного — до 10 липня 2024 року.

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у незаконному збагаченні на суму 11 млн гривень чинного народного депутата України. Йому повідомили про підозру. За даними джерел Суспільного в правоохоронних органах, йдеться про народного депутата від “Слуги народу” Андрія Клочка.

Клочко — член комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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