За добу піротехніки ДСНС знешкодили кілька сотень вибухонебезпечних предметів

Протягом доби піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів 179 разів. Надзвичайники виявили, вилучили і знешкодили 314 одиниць вибухонебезпечних предметів, обстежили територію площею 241 га.

Про це зранку 10 травня інформує пресслужба ДСНС.

Загалом, найчастіше піротехнічні підрозділи працювали:

в Харківській області — 29 тис. 920,

Херсонщині — 12 тис. 333,

Донеччині — 12 тис. 116,

Київщині — 10 тис. 250,

Миколаївщині — 7 тис. 786,

Чернігівщині — 5 тис. 677,

Сумщині — 3 тис. 516.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 493 тис. 199 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 525 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 130 тис. 696 га.

“У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону — 101”, — наголошують у ДСНС.

1 травня речник Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий поінформував, що від початку повномасштабної війни в Україні від вибухівки загинули 297 людей, з них – 15 дітей, поранено 669 людей, з них – 78 дітей.