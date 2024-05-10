Станом на ранок 10 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 479 710 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 980 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7434 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,
- артилерійських систем – 12387 (+47) од,
- РСЗВ – 1062 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
- крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
- спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).
Дані уточнюються.