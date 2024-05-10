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37 танків і бронемашин, 47 артсистем та 980 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
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37 танків і бронемашин, 47 артсистем та 980 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

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Російські військові
Російські військові. Російські військові. Фото: Associated Press

Станом на ранок 10 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 479 710 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 980 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7434 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14313 (+32) од,
  • артилерійських систем – 12387 (+47) од,
  • РСЗВ – 1062 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 795 (+2) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9826 (+51),
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16691 (+73) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2031 (+4).

Дані уточнюються.

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