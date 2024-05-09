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В Естонії знизилася кількість українських біженців — прикордонна служба
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В Естонії знизилася кількість українських біженців — прикордонна служба

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В Естонії знизилася кількість українських біженців — прикордонна служба
Естонський прапор. Unsplash

В Естонії протягом останніх шести місяців почала знижуватися кількість українських біженців.

Про це пише ERR.

Повідомляється, що з початку війни до Естонії прибули майже 160 000 українських біженців. Із них 70 000 перебралися далі до інших країн. Залишитись в Естонії вирішили близько 90 000 українців.

Зараз, за даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тисяча біженців.

"Цього року їхня кількість зменшилася порівняно з періодом початку війни. І кількість нових людей, які приїжджають до Естонії та хочуть отримати тут захист, теж поменшала", — сказала керівниця відділу ідентифікації та статусу Департаменту поліції та прикордонної охорони Лійс Валту.

За її словами, з початку повномасштабної війни з РФ багато українських біженців виїхали через Естонію до інших країн, а частина з них повернулася додому. Точну кількість біженців, які повернулися в Україну, назвати важко, додала посадовиця.

“Ми бачимо людей, які раніше отримали у нас захист та посвідку на проживання та поїхали, перебралися в інші країни, якийсь час жили там або повернулися додому. Але серед них є і ті, хто знову повернувся до Естонії і знову просить посвідку на проживання. Тобто, коли вони бачать, що ситуація вдома, як і раніше, важка, що жити там у безпеці неможливо, вони повертаються", - сказала Валту.

Раніше міністерство внутрішніх справ Естонії заявило, що не буде примусово репатріювати українців, які законно проживають у цій країні, зокрема, й чоловіків призовного віку.

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