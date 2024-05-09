Влада Соколюк та Анфіса Болдусєва перекладають Євробачення-2024. Цього року вперше Євробачення перекладатимуть жестовою мовою. Відтак, перекладачки кажуть, що це велика відповідальність і потребує багато підготовки. Вони перекладають кожну іноземну пісню, вчать слова і намагаються відчути кожну пісню, щоб емоційно показати її глядачам.
Журналісти Суспільного були на репетиції Влади та Анфіси. У відео – розповідаємо, як відбувається підготовка до фіналу Євробачення та які є труднощі перекладу Євробачення на жестову мову.