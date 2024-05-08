Зеленський заслухав доповіді міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський сьогодні 8 травня заслухав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова та звіт головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.
"Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей та громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети. Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість все це реалізовує", — сказав Зеленський.
Він також наголосив, що кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та на морі – "всі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу – для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя".