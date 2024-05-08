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Лише чверть держкомпаній торік подали фінансові звіти, з них 40% збиткові — Опендатабот
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Лише чверть держкомпаній торік подали фінансові звіти, з них 40% збиткові — Опендатабот

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Держпідприємство "Бориспіль", літаки, збиткові держпідприємства
Літаки в аеропорту "Бориспіль". Літаки в аеропорту "Бориспіль". Фото: УНІАН

789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти у 2023 році. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Щороку 40% від держпідприємств, які подають звіти, є збитковими.

Про це повідомив "Опендатабот"

У 2023 році з 789 компаній, які подали фінзвіти, — 313 мали збитки (39,7%), у 2022 році з 797 підприємств — 389 збиткові. У 2021 році — 30,9% були збитковими (147 з 475), у 2020 році збитковими були 356 із 874 компаній (це 40,7%).

Найбільших збитків за минулий 2023 рік зазнав аеропорт "Бориспіль" – 1,4 млрд грн. Водночас за темпами зростання збитків лідирує "Добропіллявугілля-Видобуток" — зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік, тобто у 12 разів. Далі йде "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" — мінус 1,28 млрд, "Південний машинобудівний завод імені О.М. Макарова" — 1,21 млрд збитків, "Енергоринок" — 0,69 млрд.

Є компанії, які й підвищили свої статки:

  • "Укрспецекспорт" — за рік обіги зросли майже на третину, до 32 млрд грн;
  • “Павлоградський хімічний завод” від початку повномасштабної війни збільшив обіг у 2,6 раза – до 8,2 млрд грн.

Найприбутковішим державним підприємством країни є “Ліси України” – 2,8 млрд грн. Проте найбільший ріст прибутку продемонстрував торговельний порт “Чорноморськ”, адже за рік його прибутки зросли у 26 разів: з 37,2 млн до 986 млн грн.

"На противагу до приватного бізнесу у держпідприємств є значні переваги — окрім того, що вони є державною власністю, часто-густо такі компанії також є монополістами. Тобто за умови грамотного управління мають усі можливості бути навіть прибутковішими за приватний бізнес. Проте, як показують дані фінзвітності Держстату, майже половина з ДП навіть у таких умовах є збитковою. Ми створили Реєстр державних компаній, аби було простіше зіставляти їх фінансові показники та бачити, яка державна власність працює максимально неефективно", — прокоментував звітність керівник "Опендатабота" Олексій Іванкін.

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