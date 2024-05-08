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Омбудсман передав МФЧХ документи щодо порушень діяльності російського Червоного Хреста
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Омбудсман передав МФЧХ документи щодо порушень діяльності російського Червоного Хреста

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Дмитро Лубінець
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час інтервʼю Суспільному, Київ, 29 березня 2024 року. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із президенткою Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста Кейт Форбс, під час якої передав документи, що свідчать про низку порушень щодо діяльності російського Червоного Хреста.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"У Женеві передав президентці Міжнародної Федерації Червоного Хреста (МКЧХ) Кейт Форбс документи, які свідчать, що російський Червоний Хрест ще з 2014 року незаконно використовує майно Національного Товариства Червоного Хреста України. Фактично понад 10 років федерація закриває на це очі: ні позиції підтримки, ні засудження! Уявіть: у вас вкрали майно, а натомість — мовчання від організацій, які мають реагувати!", — йдеться у дописі.

Лубінець підкреслив, що десятиліття російський Червоний Хрест перебуває на території Криму, який юридично є Україною.

Окрім цього, наголосив Уповноважений, російський Червоний Хрест систематично порушує принципи нейтральності.

"Йдеться про співпрацю російського Червоного Хреста з табором "Артек", у якому фактично змінюють ідентичність українських дітей, а також про пряму допомогу російським військовослужбовцям", — відзначив Лубінець.

МКЧХ повідомив, що вони ознайомляться з наданими доказами, створять окрему спеціальну комісію. За результатами її діяльності ухвалюватимуть рішення: призупиняти членство російського Червоного Хреста, чи ні.

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