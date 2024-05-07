Організація із заборони хімічної зброї зробила заяву щодо України

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) зробила заяву щодо ймовірного застосування хімічної зброї на території України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації від 7 травня.

Стверджується, що як Україна, так і Росія звинуватили одна одну у використанні хімічної зброї.

ОЗХЗ наголошує, що "інформація, надана Організації наразі обома сторонами, разом із даними, доступними Секретаріату, є недостатньо обґрунтованою".

"Водночас ситуація залишається нестабільною та надзвичайно тривожною щодо можливого нового використання токсичних хімікатів як зброї", – йдеться в заяві.

Організація із заборони хімічної зброї підкреслює, що всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в липні 2023 року під її контролем, але це "не означає, що хімічної зброї більше не існує".

Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї, будь-які токсичні хімікати, які використовуються через їхні токсичні властивості для заподіяння шкоди або смерті, вважаються хімічною зброєю.

"Для проведення будь-яких заходів, пов’язаних із заявами про використання токсичних хімікатів як зброї, Секретаріату ОЗХЗ потрібно було б офіційно отримати запит на проведення такої діяльності від держав-учасниць. Наразі Секретаріат не отримував жодного такого запиту про вжиття заходів", – заявили у відомстві.

ОЗХЗ планує "продовжувати стежити за ситуацією" і додає, що підтримує зв’язок із "зацікавленими державами-учасницями".

Також у вівторок, 7 травня, Міністерство закордонних справ України заявило, що перший заступник міністра Андрій Сибіга провів онлайн-зустріч із генеральним директором Організації із заборони хімічної зброї Фернандо Аріасом.

Під час розмови Аріасу "було доведено інформацію щодо системних порушень Російською Федерацією Конвенції про заборону хімічної зброї".

"Перший заступник міністра закордонних справ України звернув особливу увагу на застосування державою-агресором спеціальних боєприпасів, споряджених токсичними хімічними речовинами, проти військовослужбовців Сил оборони України. Відзначено, що компетентні органи України вживають всіх необхідних заходів, зокрема в рамках досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, з метою притягнення винних осіб РФ до відповідальності", – йдеться в повідомленні.