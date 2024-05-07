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Косово передасть Україні боєприпаси до мінометів різних калібрів — міністр оборони
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Косово передасть Україні боєприпаси до мінометів різних калібрів — міністр оборони

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Міномет. Getty Images

Міністр оборони частково визнаного Косова Еюп Мачедонс заявив, що держава передасть Україні боєприпаси до мінометів калібром 120-мм, 60-мм і 81-мм.

Про це глава оборонного відомства Косова повідомив українським журналістам у Приштині, передає кореспондент Hromadske.

"Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", — розповів Мачедонс. За його словами, Косово вже передало Україні першу партію допомоги — тактичні автомобілі та бронетехніку — та готує другий пакет, який включатиме мінометні снаряди. Окрім того, Косово тренує українських фахівців з розмінування. 2022 року перша група Центру протимінної діяльності завершила тренування в частково визнаній країні. Зараз, за словами міністра, Косово готується тренувати другу групу. "Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну у всіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", — додав міністр.

Наприкінці березня під час 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Міноборони Косово оголосило про надання нового пакета допомоги Україні.

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