Reuters, АР, NYT: У США вручили Пулітцерівську премію

У Колумбійському університеті США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії — однієї з найпрестижніших нагород у галузі літератури, журналістики, музики і театру у США.

Про це повідомила адміністраторка премії Марджорі Міллер.

Премію зокрема отримали фотографи агентства Associated Press в галузі художньої фотографії за висвітлення глобальної міграційної кризи на кордоні США та Мексики.

Агентство Reuters отримало дві Пулітцерівські премії за серію розслідувань про виробничу імперію Ілона Маска та нагороду в категорії екстремальних новин за фотозйомку конфлікту Ізраїлю та Гази.

The Times отримав три "Пулітцери", зокрема за висвітлення нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня та його наслідків, а також про дитячу працю мігрантів у США.

The New York Times отримала три нагороди за журналістські розслідування, міжнародні репортажі та написання статей.

Журнал New Yorker отримав дві Пулітцерівські премії.

Пулітцерівську премію отримав російський опозиційний лідер і оглядач Washington Post Володимир Кара-Мурза, а також редактор газети Девід Гоффман та журналіст Джеррі Ши.

Нагороду у номінації "державна служба" отримала ProPublica за репортажі, які "пробили товсту стіну секретності" навколо Верховного суду США, щоб показати, як мільярдери дарували подарунки суддям.

Пулітцерівську премію за спеціальні цитати також отримали журналісти і письменники, які висвітлювали війну в Газі, а також покійний хіп-хоп-критику Грегу Тейту.

Пулітцерівська премія відзначила найкращих у журналістиці в 15 категоріях, а також у восьми мистецьких категоріях, зосереджених на книгах, музиці та театрі. Переможець державної служби отримує золоту медаль. Усі інші переможці отримують 15 000 доларів.