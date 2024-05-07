У ПАР обвалився дім: є загиблі та люди під завалами

У Південно-Африканській Республіці вдень 6 травня стався обвал на будівництві багатоповерхівки. Щонайменше п'ятеро загиблих, десятки людей опинилися під завалами.
На подію відреагував президент країни Сиріл Рамафоса та прем'єр-міністр Західної Капської провінції в ПАР Алан Вінде.
Подія сталася в Джорджі на півдні Капської провінції. Як повідомили CNN та Sky News, 24 людини доставлені до лікарень, а 51 людина залишалася під завалами.
"Підтверджено, що на момент інциденту на місці перебували 75 членів будівельної бригади", — заявив Алан Вінде.
Він у своїй заяві повідомив, що уряд провінції надіслав підтримку надзвичайникам: "Персонал екстреної допомоги надав всю необхідну підтримку, щоб пришвидшити реагування. Наразі чиновники зосереджені на порятунку життів. На цьому етапі це наш пріоритет".
За словами уряду провінції, поліція та рятувальні групи з використанням службових собак розбирають завали і проводять пошуки. Мер Джорджа Леон ван Вік повідомив, що відправив рятувальне обладнання. Очікувалося, що операція з порятунку протриває всю ніч на 7 травня.
На ранок муніципалітет Джорджа оголосив, що підтверджено загибель 5 людей.
Президент Рамафоса висловив співчуття сім'ям загиблих і тих, хто опинився під завалами. Він додав, що розслідування причин інциденту має бути спрямоване на те, щоб заспокоїти громаду і запобігти повторенню нещасного випадку.