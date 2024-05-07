SpaceX пропонує забронювати місця для польотів у космос

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска оголосила бронювання місць для польотів у космос. Йдеться про космічні місії на Міжнародну космічну станцію, Місяць, Марс та орбіту Землі.

Про це повідомляється на сайті компанії, де з'явився розділ, присвячений польотам людини в космос — Human Spaceflight.

Компанія пропонує польоти на двох різних типах космічних кораблів — Dragon і Starship.

Місця та можливості дослідження на орбіті доступні з кінця 2024 року, йдеться на сайті компанії. Політ триватиме від 3 до 6 днів, за раз полетіти можуть 2-4 людини. Корабель здійснюватиме оберт навколо Землі кожні 90 хвилин на висоті від 290 до 483 км.

Бронювання квитків на політ на Міжнародну космічну станцію буде доступне у 2025 році. Йдеться про десятиденну подорож для чотирьох пасажирів.

Також є пропозиція щодо семиденної місії на Місяць. Водночас не повідомляється, на коли може бути запланована ця місія. Зазначається, що 12 туристів відлетять від Землі більш як на 384 тисячі км. Вони матимуть приватні каюти.

Місія на Марс триватиме 24 години 37 хвилин. Відомостей про те, коли вона може відбутися, наразі немає.

Як інформує SpaceX, під час космічних місій пасажири матимуть сучасне спорядження, зокрема шолом, надрукований на 3D-принтері, з мікрофоном для зв'язку і клапанами, які регулюють системи тиску у скафандрі.

Інформація про те, скільки буде коштувати участь у космічних місіях, на сайті відсутня.

Що відомо про туристичні польоти у космосі

11 липня 2021 року британський 70-річний мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон 11 липня здійснив перший туристичний політ у космос.

20 липня 2021 року мільярдер Джефф Безос полетів у космос на своєму ракетному кораблі New Shepard, який збудувала його компанія Blue Origin.

15 лютого 2022 року Virgin Galactic Бренсона оголосила про відновлення продажу квитків на суборбітальні космічні польоти.

10 серпня 2023 року Virgin Galactic відправила трьох туристів на край космосу на борту свого космічного літака VSS Unity. Подорож транслювалася в прямому ефірі.