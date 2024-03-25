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Директор Boeing звільняється після випадку з несправністю літака
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Директор Boeing звільняється після випадку з несправністю літака

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Директор Boeing Дейв Калхун
Директор Boeing Дейв Калхун, коли літак моделі 747 доставили в Еверетті, США, 31 січня 2023 року. REUTERS/David Ryder

Виконавчий директор американської корпорації Boeing Дейв Калхун піде у відставку до кінця 2024 року. Таке рішення з'явилося після інциденту, коли з Boeing 737 Max незабаром після зльоту вилетіли двері. Пасажири не постраждали, але стандарти безпеки та контролю якості Boeing тепер перевіряють.

Про це пише BBC.

Окрім того, просто зараз на пенсію піде керівник підрозділу комерційних авіаліній.

Дейв Калхун 25 березня сказав: "На нас дивляться з усього світу, і я знаю, що наша компанія пройде цей момент якнайкраще".

Причина обговорень і звільнення Калхуна — випадок 5 січня цього року, коли незабаром після зльоту з міжнародного аеропорту Портленда (США) від нового Boeing 737 Max відлетіли двері аварійного виходу. Ними не користувалися в цей час, 171 пасажир та 6 членів екіпажу не потерпіли, але Boeing загрожує кримінальне розслідування самого інциденту, а також судові позови від пасажирів.

У першому звіті Національної ради з безпеки на транспорті США є висновок, що були ненадійно прикручені чотири болти для надійного кріплення дверей до літака.

У листі до співробітників директор Дейв Калхун назвав інцидент "переломним моментом" для Boeing, на який компанія повинна була відреагувати зі "смиренням і повною прозорістю".

Він сказав, що у 2020 році погодився стати генеральним директором "через безпрецедентні обставини, з якими компанія зіткнулася в той час". Тоді попереднього керівника Денніса Муйленбурга звільнили. Цьому передували дві авіатрощі нових 737 Max протягом 5 місяців у 2018 і 2019 роках, коли загинули 346 пасажирів і членів екіпажу.

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