Президент України Володимир Зеленський 5 травня привітав українців східного обряду з Великоднем.

"Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору", — наголосив Зеленський.

Він також розповів, що саме на Великдень відвідав виставку ікон на ящиках від боєприпасів у Софійському соборі.

"Кожна з цих ікон – немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що сьогодення показало справжнє значення любові до ближнього, якій вчить Біблія.

"Долаючи спільний шлях, відчуваючи спільний біль, усіх нас об’єднує сьогодні одна спільна молитва. За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. За наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну. За те, щоб усі вони повертались живими", — додав він.