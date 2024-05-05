НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"У Бога на плечі – шеврон з українським прапором": Зеленський привітав українців східного обряду з Великоднем
ВЕЛИКДЕНЬСВЯТОЗеленськийПодіїЖиття

"У Бога на плечі – шеврон з українським прапором": Зеленський привітав українців східного обряду з Великоднем

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Президент України Володимир Зеленський 5 травня привітав українців східного обряду з Великоднем.

"Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю. За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору", — наголосив Зеленський.

Він також розповів, що саме на Великдень відвідав виставку ікон на ящиках від боєприпасів у Софійському соборі.

"Кожна з цих ікон – немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що сьогодення показало справжнє значення любові до ближнього, якій вчить Біблія.

"Долаючи спільний шлях, відчуваючи спільний біль, усіх нас об’єднує сьогодні одна спільна молитва. За всіх наших бійців, які зустрічають Великдень в окопах і на позиціях. За наших воїнів світла, які стримують демонів на всіх напрямках. За тих, хто дотримується в житті ще однієї заповіді: захищати Україну. За те, щоб усі вони повертались живими", — додав він.

Топ дня
БпЛА Shahed-136 (Шахед)
У ніч на 5 травня Повітряні сили ЗСУ знищили 23 з 24 російських безпілотників
Українські пожежники
Сили оборони збили російський літак, обстріл Харкова та Донеччини. 802 день війни. Онлайн
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Де дивитися богослужіння на Великдень-2024: розклад трансляцій
Зеленський
МВС РФ оголосило Зеленського у розшук. В ОПУ порадили російським силовикам пошукати "здоровий глузд" ЗМІ
Журналіст, полон
У російському полоні перебувають 32 працівники українських медіа — Мінкульт

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Сходження Благодатного вогню
В Єрусалимі відбулося сходження Благодатного вогню
Великдень
Масові заходи та дотримання комендантської години. В СБУ закликали українців дотримуватися заходів безпеки на Великдень
Речник ДПСУ Андрій Демченко про пасажиропотік на кордоні перед Великоднем
Українці повертаються додому перед Великоднем — речник ДПСУ
Писанкарка з Хмельницького Світлана Делікатна про особливості подільської писанки
"Ідентифікує нас як етнос". Писанкарка з Хмельницького про особливості подільської писанки. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
На початок