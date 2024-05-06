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Боррель: інтеграція оборонної промисловості України з європейською — частина стратегії ЄС
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Боррель: інтеграція оборонної промисловості України з європейською — частина стратегії ЄС

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Боррель: інтеграція оборонної промисловості України з європейською — частина стратегії ЄС
Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Getty Images

Верховний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що інтеграція українських спроможностей оборонного виробництва з європейськими є частиною першої Європейської стратегії розвитку оборонної промисловості.

Про це Боррель сказав на Форумі оборонної промисловості ЄС-Українау Брюсселі у понеділок, 6 травня.

За словами Борреля, співробітництво між підприємствами української та європейської оборонної промисловості має розвиватися, щоб забезпечити негайні потреби України та відповісти на потреби ЄС у нарощуванні оборонного виробництва.

“Співробітництво, яке ми хочемо підтримати сьогодні, має йти в обидві сторони. Європейські оборонні системи мають багато чого запропонувати, але також мають багато чому повчитися в України. Ми маємо структурно нарощувати спроможності нашої оборонної промисловості, що є ключовим фактором у війні на виснаження, на зразок цієї”, — наголосив Боррель.

Говорячи про першу Європейську стратегію оборонної промисловості, Верховний дипломат ЄС наголосив на необхідності розпочати негайну роботу з інтеграції українських оборонних компаній в систему оборонної промисловості ЄС.

“Ми маємо інтегрувати українські оборонні спроможності, з промислової точки зору, із нашими… Наша здатність доставляти більше та швидше ракети, артилерійські боєприпаси, засоби протиповітряної оборони —це питанням життя та смерті для тисяч мирних людей та військового персоналу в Україні. Це також про нашу безпеку”, — сказав дипломат.

За його словами, така інтеграція означає, зокрема, розвиток системи спільного замовлення між європейськими та українськими оборонними підприємствами.

“Безумовно, Україна є країною, що перебуває у стані війни, і Росія цілить по промислових потужностях, потужностях, які ми маємо забезпечити, потужностях для оборони і потужностях для збільшення виробництва. Тут ми говоримо про другу частину, хто буде виробляти більше в Україні, пов'язуючи українську оборонну промисловість з європейською оборонною промисловістю”, — сказав Боррель.

Він наголосив, що труднощі зрозумілі, оскільки Україна — країна, яка перебуває у стані війни — не може просто виробляти в нормальних умовах.

“І саме тому промисловість повинна розуміти, що, по-перше, є можливість, по-друге, є ризик, по-третє, є фінансування. Об'єднавши ці три речі разом, можна обмінюватися технологіями”, — відзначив дипломат.

6 травня у Брюсселі відбувається Форум оборонної промисловості ЄС-Україна, який зібрав понад 350 учасників, включно з представниками урядових організацій та європейського бізнесу.

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