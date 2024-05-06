ISW: Росія формує війська для наступу на Харків, але не зможе захопити місто

Російські військові передислокували частину військ до Курської області, а також формують угруповання військ для можливої ​​майбутньої наступальної операції Росії проти північно-східної України та Харкова. Однак росіянам не вистачить сил для захоплення великого міста.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські військові передислокували батальйон 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) до Курської області в рамках більш масштабних зусиль Росії зі збору оперативно значущих сил для можливої майбутньої російської наступальної операції на північно-східній Україні та в Харкові.

“Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 травня заявив, що в Бєлгородській, Курській і Брянській областях російські військові стягнули близько 50 тисяч осіб у складі Північного угруповання військ”, — йдеться в аналітичному звіті.

Також російські військові готують і формують Північне угруповання військ з елементів Ленінградського військового округу (ЛВО), яке діятиме переважно на Бєлгородсько-Харківському оперативному напрямку.

Як наголошують аналітики, Машовець зазначив, що російські війська продовжують перекидати до складу Північного угруповання військ новосформовані військові частини 44-го армійського корпусу РФ. Так, Машовець заявив, що російські військові станом на 3 травня перекинули до Північного угруповання військ живу силу і техніку 30-го мотострілецького полку РФ (72-а мотострілецька дивізія, 44-й арк, ЛМР) і 128-ї окремої мотострілецької бригади. Він додав, що російські військові роблять вигляд, що розвантажують війська та техніку, яка передислоковується до Північного угруповання військ, на залізничних станціях в окремих районах Курської області, щоб потім російські сили вирушили до пунктів дислокації в Бєлгородській області.

Крім того, аналітик нагадав, що російські війська нещодавно посилили повітряні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних прикордонних регіонах України, таких як Чернігівська, Сумська і Харківська області.

“Українські офіційні особи дедалі частіше попереджають про загрозу можливої російської наступальної операції з метою захоплення Харкова. ІSW продовжує оцінювати, що російським військовим не вистачає сил, необхідних для захоплення міста, але російські наступальні операції проти Харкова чи Сум відтягнуть і закріплять українські сили з інших, більш критичних ділянок лінії фронту”, — йдеться в аналітичному звіті.

ISW продовжує вважати, що Україні слід якомога швидше перехопити наступальну ініціативу, оскільки ця ініціатива на боці РФ протягом 2024 року надасть Росії низку переваг.

“Здатність України звільнити свою територію і провести контрнаступальні операції залежить від низки неухвалених рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав'язати часові рамки для українських контрнаступальних операцій ігнорують реальну ситуацію на полі бою”, — відзначили аналітики.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що у російських сил є план захопити Харків та Суми. Але у ЗСУ не знають, наскільки ці плани серйозні і чи можуть росіяни їх реалізувати, відзначив він.