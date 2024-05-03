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Командувач Сухопутних військ ЗСУ підтвердив, що у РФ є план захоплення Харкова і Сум
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Командувач Сухопутних військ ЗСУ підтвердив, що у РФ є план захоплення Харкова і Сум

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Олександр Павлюк
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. УНІАН/Сергій Ревера

У Росії справді є план можливого захоплення Харкова і Сум, але у ЗСУ не знають, наскільки ці плани серйозні і чи можуть росіяни їх реалізувати.

Про це в інтерв'ю The Times сказав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк.

"Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні", — сказав він.

Павлюк також зазначив, що РФ планує захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку, але українські війська робитимуть все, щоб росіянам не вдалося реалізувати ці плани. Командувач зазначив, що для цього Україні потрібна зброя, особливо артилерія, бо війська РФ мають перевагу в артилерії десять до одного.

"Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців", — сказав він.

Павлюк висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової підтримки від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не тільки притупити та повернути російські напади протягом літа, але й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

"Першочергово нам потрібна протиповітряна оборона, щоб захистити наших людей, міста та інфраструктуру від російських повітряних і ракетних ударів. І, звичайно, для нас дуже важлива далекобійна артилерія. Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою", — сказав командувач.

Заступник начальника української розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу навколо Харківської та Сумської областей на північному сході. Російське угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 бійців, але його планують збільшити до 50 000-70 000 військових. Він впевнений, що цього "недостатньо" для захоплення великого міста.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк заявляв, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч військових. За його словами існує імовірність, що влітку росіяни спробують здійснити новий наступ на одному з напрямків.

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