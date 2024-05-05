Європейські спецслужби попередили свої уряди про те, що Росія планує насильницькі диверсійні акти на всьому континенті, дотримуючись курсу постійного конфлікту із Заходом.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що російська влада вже почала готувати вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на європейській території.

"Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає. Росія тепер, здається, комфортно проводить операції на європейській території з високим потенціалом шкоди", — сказав Томас Гальденванг, голова внутрішньої розвідки Німеччини.

Старший консультант центру Chatham House Кейр Джайлз також підтвердив, що останнім часом відбулося реальне посилення російської активності.

Як нагадують у Financial Times, нещодавно двох німецько-російських громадян заарештували в Байройті у Баварії за ймовірну змову з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в Німеччині під керівництвом Росії.

Раніше, наприкінці квітня, у Великій Британії двом чоловікам висунули звинувачення в організації пожежі на складі з вантажами допомоги для України. Англійська прокуратура звинувачує їх у роботі на російський уряд.

Водночас у Швеції тривають розслідування серії недавніх сходжень з рейок на залізниці. На думку шведських сил безпеки, ці диверсії можуть бути актами саботажу за підтримки російської держави.