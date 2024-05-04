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Голова ВПС США здійснив політ на винищувачі під управлінням штучного інтелекту
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Голова ВПС США здійснив політ на винищувачі під управлінням штучного інтелекту

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Міністр ВПС США Френк Кендалл
Голова ВПС США Френк Кендалл посміхається після випробувального польоту літака X-62A VISTA. AP/Damian Dovarganes

Експериментальний винищувач, керований штучним інтелектом, завершив успішний випробувальний політ з головою ВПС США Френком Кендалом на борту. Цей політ знаменує важливу віху у військовій авіації.

Про це повідомляє Associated Press.

Тестовий політ відбувся на авіабазі Едвардс, відомої своєю історією аерокосмічних інновацій і секретних досліджень.

У розмові з Associated Press після польоту Кендалл підкреслив вирішальну роль штучного інтелекту в підвищенні безпеки.

Конкретні деталі розробки не розголошуються. Відомо, що команди інженерів тестують алгоритми штучного інтелекту з урахуванням експериментального літака X-62A VISTA.

Голова ВПС США здійснив політ на винищувачі під управлінням штучного інтелекту
Голова ВПС США Френк Кендалл під час його експериментального польоту в кабіні автономного бойового літака X-62A VISTA над авіабазою Едвардс, Каліфорнія, у четвер, 2 травня 2024 року. AP

Розробники повідомили, що менш ніж за рік вони пройшли шлях від початкової установки штучного інтелекту до бортових систем X-62A і перших тестових боїв алгоритмів штучного інтелекту та живих пілотів.

Голова ВПС США приїхав на авіабазу Едвардс, щоб на власні очі побачити польоти під керівництвом штучного інтелекту та зробити публічну заяву про майбутню роль штучного інтелекту у повітряних битвах.

Винищувач, яким керував штучний інтелект, здійснював блискавичні маневри на швидкості близько 900 кілометрів на годину. Він йшов майже ніс до носа з іншим винищувачем, яким керувала людина. Обидва літаки летіли на відстані 300 метрів один від одного, роблячи маневри, щоб поставити уявного супротивника у вразливу позицію.

Після годинного польоту Кендалл вибрався з кабіни і заявив запрошеним на авіабазу журналістам, що за час польоту побачив достатньо, щоб довірити штучного інтелекту приймати рішення про використання зброї під час військових дій.

"Не мати його [ШІ] — це ризик безпеки. На цей момент ми повинні його мати", – сказав Кендал в інтерв'ю агентству The Associated Press після приземлення.

За словами Кендалла, у майбутньому безпілотні літаки, керовані штучним інтелектом, стануть компактнішими і дешевшими.

Голова ВПС США Френк Кендал заявив, що побачив достатньо, щоб наділити штучний інтелект можливістю ухвалювати рішення щодо використання зброї під час бойових дій.

Штучний інтелект — один із найзначніших проривів в американській військовій авіації з моменту появи літаків-невидимок зі стелс-технологією на початку 1990-х років.

Військово-повітряні сили США активно домагаються інтеграції штучного інтелекту, прагнучи розгорнути парк із понад 1000 безпілотних бойових літаків до 2028 року.

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