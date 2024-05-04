Як виробникам дронів отримати пільгові гранти: пояснюють у Мінекономіки

Підприємці, які виробляють дрони, можуть через Дію подати заявку і отримати грант до 8 млн грн. У Мінекономіки пояснили як отримати гроші на розвиток бізнесу.

Про це в етері телемарафону сказала заступниця міністра економіки Надія Бігун.

"Підприємці, які займаються виробництвом дронів, можуть подати заявку через Дію: заповнити інформацію про себе, подати свій проєкт у вигляді бізнес-плану і отримати можливість взяти грант до 8 млн грн на умовах співфінансування 80 на 20. 80% покриває держава, 20% від вартості — заявник. Особливість для виробників у тому, що зараз їм дана можливість своїми коштами покривати свої операційні витрати. А держава покриє витрати на закупівлю, установку, облаштування обладнання", — сказала вона.

За словами урядовиці, грант можуть отримати і новачки на розгортання виробництва, і вже наявні виробники — на розвиток бізнесу.

Як подати заявку

Бігун пояснила, що заявка подається в електронному вигляді, ніяких паперів немає.

"Дія" з усіх відповідних реєстрів бере потрібну інформацію. Там є підказка у вигляді EXCEL- файлу, в якому треба заповнити опис бізнес-плану. Все зрозуміло. По інших галузях ми маємо сотні заявок. Наші виробники дронів точно розберуться, бо там найбільш креативні підприємці", — сказала вона.

Заступниця міністра зазначила, що розгляд заявки та ухвалення рішення триває близько місяця.

"Все це відстежується в "Дії". Заявник в електронному вигляді отримує інформацію про свою заявку. Для того, щоб отримати грант, треба набрати 30 балів. Під час оцінки конкурсна комісія буде дивитися, наскільки описаний проєкт є реалістичним, чи справді заявник буде займатися цим видом діяльності. Тому треба постаратися і показати себе з найкращого боку, щоб отримати грант", — зазначила Бігун.

Урядовиця пояснила, що система побудована так, що бали нараховуються, виходячи з історії заявника — з гарною історією він отримає зразу більше балів. Далі оцінюється безпосередньо опис проєкту, наскільки він якісний. Останній етап співбесіда — заявника викликатимуть онлайн або офлайн залежно від регіону.

"На співбесіді з боку банку, тому що співбесіди проводять працівники банку, буде оцінено, наскільки людина захищає свій проєкт як власник цього бізнесу чи цієї ініціативи. Ми моніторимо виконання заявок", — сказала вона.

Умови грантової програми

Як пояснила Бігун, за умовами грантової програми, заявник бере на себе два зобов’язання.

виплатити у вигляді податків та зборів суму, яку він отримав як грант протягом трьох років.

створити робочі місця. Для максимальної суми 8 млн — до 25 робочих місць.

"Щокварталу банк отримує від заявника і від реєстрів інформацію про те, наскільки виконуються ці зобов'язання. Якщо не виконуються умови гранту, то банк має право забрати придбане обладнання на погашення зобов’язань", — зазначила урядовиця.

За її словами, програма діє не тільки на виробників дронів, а на всі бізнеси, які займаються переробленням і виробництвом.

"Ми запланували тисячу грантів — це приблизно 5 млрд грн. Очікуємо, що до кінця року вийдемо на такі показники", — сказала Бігун.

Що відомо про "Армію дронів"

На початку липня 2022 року Мінцифра разом із Генштабом ЗСУ та платформою UNITED24 оголосили збір коштів на "Армію дронів". На першому етапі планували закупити 200 безпілотників.

Комплексна програма "Армія дронів" включає системну закупівлю дронів, їх ремонт та оперативну заміну, а також курс навчання пілотів, повідомили в пресслужбі Мінцифри. На сайті UNITED24 можна пожертвувати на дрон або віддати власний. Усі пожертви надходять на спеціальний рахунок Міністерства оборони в НБУ.

У перші тижні дії програми українці та іноземці пожертвували понад 510 мільйонів гривень на безпілотники для Збройних сил України через платформу UNITED24.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав, який мають вигляд одночасно запущені 472 БПЛА з "Армії дронів".

Також у вересні 2022 року ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, кошти на які українці зібрали через monobank.