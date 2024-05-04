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55 танків і бронемашин, 58 артсистем та 1260 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯГенштабВійна

55 танків і бронемашин, 58 артсистем та 1260 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу

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Російські військові
Російські військові на бронемашині. Getty Images

Станом на ранок 4 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 473 400 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 1260 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 7366 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12148 (+46) од,
  • РСЗВ – 1055 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2127 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2001 (+8).

Дані уточнюються.

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