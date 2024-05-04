Станом на ранок 4 травня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 473 400 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1260 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 7366 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) од,
- артилерійських систем – 12148 (+46) од,
- РСЗВ – 1055 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2127 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2001 (+8).
Дані уточнюються.