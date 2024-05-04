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У Данії 15-річним підліткам дозволили робити аборт без згоди батьків на законному рівні
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У Данії 15-річним підліткам дозволили робити аборт без згоди батьків на законному рівні

ЗМІ
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Данські підлітки з 15 років матимуть можливість робити аборт без згоди батьків, а термін переривання вагітності в країні збільшується до 18-го тижня.

Про це повідомив данський телеканал TV 2.

Збільшення терміну можливості проведення аборту необхідне для того, щоб дати жінкам більше часу та можливості діяти на основі інформації, яку вони отримують у ході допологових обстежень.

За словами міністерки внутрішніх справ і охорони здоров’я Софі Лоде, нинішні правила абортів ухвалені в 1973 році, тому вони не встигають за розвитком суспільства.

"Через 50 років настав час, щоб правила абортів йшли в ногу з часом, і зараз ми зміцнюємо право жінок на самовизначення", — каже вона в прес-релізі та уточнює:

У Данії мінімальний вік для початку статевого життя в країні становить 15 років, а значить, людина сама може "зробити вибір щодо свого тіла".

Одним із найгостріших критиків збільшення терміну переривання вагітності стала представниця Данської народної партії з питань охорони здоров’я Метте Тісен. Вона називає "жахливим і неприємним", що уряд вирішив підняти ліміт переривання вагітності до 18 тижнів.

"З новим обмеженням на аборти враховується лише жінка, а не маленьке життя в утробі матері. І це, на мою думку, заслуговує на осуд", — сказала вона TV 2.

На початку березня 2024 року Франція закріпила право на аборт у своїй конституції, що стало першим таким випадком у світі. Активісти, які зібралися під Ейфелевою вежею, привітали рішення парламенту.

До того ж у вересні 2023 року у Фінляндії набули чинності законодавчі зміни, згідно з якими спрощується процедура аборту. У Міністерстві соціальної політики та охорони здоров'я Фінляндії наголосили на необхідності цих змін для забезпечення права вагітної жінки на самовизначення.

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